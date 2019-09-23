- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على طلب قوي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 98.83 نقطة الأعلى منذ 12 أيلول/سبتمبر ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.45 نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط الطلب المرتفع على العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تزايد الضغوط السلبية على العملات الرئيسية و الثانوية ، وانحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.
يدعم العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ،استمرار عمليات الشراء كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة بالمقارنة مع معدلات الفائدة العالمية ، مع استمرار معظم البنوك المركزية العالمية فى خفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.
وأيضا هناك ضغوطا سلبية تواجه العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني ، اليورو يواجه مخاوف تعمق الركود الاقتصادي ،والجنيه الإسترليني استمرار حالية اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات ،أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي ،والتي تقدم أدلة قوية حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.
القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع مستوى 50.3 نقطة من مستوى 50.2 نقطة فى آب/أغسطس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.5 نقطة فى أيلول/سبتمبر من 50.7 نقطة فى آب/أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على طلب قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.