شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على طلب قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 98.83 نقطة الأعلى منذ 12 أيلول/سبتمبر ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.45 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط الطلب المرتفع على العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تزايد الضغوط السلبية على العملات الرئيسية و الثانوية ، وانحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

Advertisements

يدعم العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ،استمرار عمليات الشراء كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة حاليا فى الولايات المتحدة بالمقارنة مع معدلات الفائدة العالمية ، مع استمرار معظم البنوك المركزية العالمية فى خفض أسعار الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

وأيضا هناك ضغوطا سلبية تواجه العملات الرئيسية الأخرى ،وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني ، اليورو يواجه مخاوف تعمق الركود الاقتصادي ،والجنيه الإسترليني استمرار حالية اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات ،أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي ،والتي تقدم أدلة قوية حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع مستوى 50.3 نقطة من مستوى 50.2 نقطة فى آب/أغسطس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.5 نقطة فى أيلول/سبتمبر من 50.7 نقطة فى آب/أغسطس.