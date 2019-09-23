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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة أسبوعين بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة ، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف حيال الاقتصاد العالمي.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% حتى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 18.35$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.93$ ، وسجلت الأعلى عند 18.42$ الأعلى منذ 12 أيلول/سبتمبر الجاري ، والأدنى عند 17.89$.
حقق المعدن الأبيض "الفضة"يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أصول الملاذات الآمنة.
وعلى مدار تعاملات الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تصاعد مخاوف التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،وتركيز المستثمرين على شراء الأصول الآمنة.
أظهرت بيانات فى أوروبا تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى أوروبا وألمانيا خلال أيلول/سبتمبر ، الأمر الذي جدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،والذي يعاني بالفعل من آثار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.
وبالنسبة لتطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، حتى الآن لم تظهر أي بوادر قوية على حدوث انفراجة فى طريق التوصل لاتفاق شامل ينهي الصراع التجاري المستمر منذ أكثر من عام ، وأثر كثيرا على حركة التجارة العالمية.
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