شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض بأكثر من 1% بفعل بيانات ألمانية محبطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من واحد بالمئة بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، عقب صدور بيانات ألمانية محبطة ، عززت النظرة القاتمة تجاه أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:28 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود قطاعات الطاقة والبنوك والشركات المالية.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار دعم المركزي الأوروبي لمسار تعافي الاقتصاد فى منطقة اليورو.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تسجيل أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

Advertisements

تصدرت أسهم صناعة السيارات والتعدين والبنوك قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 0.2% ،مع تسارع عمليات البيع المفتوحة.

أظهرت بيانات فى برلين ، تعمق ركود قطاع الصناعات التحويلية الألماني خلال أيلول/ سبتمبر لأدنى مستوى منذ عام 2009 ، بالإضافة إلى تلاشي زخم النمو فى قطاع الخدمات على نحو غير متوقع.

عززت تلك البيانات النظرة القاتمة حيال أكبر اقتصاد فى أوروبا ،والتي دفعت مجموعة جولدمان ساكس إلى خفضت توقعات نمو الاقتصاد الألماني خلال هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، مع تلاشي التفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، فى ألمانيا فقد مؤشر داكس بنسبة 1.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 0.8%.