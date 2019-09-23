شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على طلب الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على الطلب المرتفع حاليا على أصول الملاذات الآمنة ، ويكبح المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,521.16$ للأونصة الأعلى منذ 12 أيلول/سبتمبر الجاري ، ومستوى الافتتاح 1,513.92$ ، و سجلت أدنى مستوي عند 1,510.67$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

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يدعم ارتفاع أسعار فى الوقت الحالي ، الطلب المرتفع على أصول الملاذات الآمنة ، بعدما أظهرت بيانات تعمق ركود الأنشطة الصناعية فى أوروبا خلال أيلول/سبتمبر ، بالإضافة إلى انحسار التفاؤل حيال قرب حدوث اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، مواصلا صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.83 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار وترتفع تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 10.55 طن متري ،بأكبر زيادة يومية فى ثلاثة أسابيع ، ليرتفع الإجمالي إلى 894.15 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري.