شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 1.5% متخليا عن حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين متخلية عن التداول فوق مستويات حاجز 10,000$ ، فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة يومية خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل استمرار ضعف الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى السوق ، بالرغم من التشغيل الرسمي لبورصة "Bakkt " أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 158$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 9,864$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,022$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,048$.

حقق البتكوين فى نهاية تعاملات يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم مستويات حاجز 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 2.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب خروج بعض الأموال الاستثمارية من أكبر عملة رقمية فى العالم ، لصالح شراء عملات رقمية أخرى ، خاصة الايثريوم والربيل.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ،مع تجدد هبوط البتكوين وبعض العملات الرقمية الرئيسية الاخري.

تخلت أسعار البتكوين عن مستويات حاجز 10,000$ ، لتعكس استمرار ضعف الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى السوق ، بالرغم من انطلاق التداولات رسميا على أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم.

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بدأت فى تمام الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 22 أيلول/سبتمبر ، تداول العقود الآجلة للبتكوين على بورصة Bakkt ،وهي العقود التي طال انتظارها ، حيث أنها تعد الأولى من نوعها التي يتم تسويتها فعليا بالبتكوين بدلا من العملات النقدية.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" إن اطلاق Bakkt أمر جيد للغاية ،حيث يعمل على تحسين ثقة المستثمرين من المؤسسات فى صناعة التشفير".

من جهته توقع مستثمر العملات الرقمية "آري بول" أن التسليم الفعلي للبتكوين على منصة Bakkt من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء الطلب على الأقل فى البداية.

وبالرغم من التوقعات القوية لإطلاق العقود الجديدة فإن السوق لم يسجل أي تأثير بعد ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى السوق تحوم حول مستويات 10,000$.

بالمقارنة مع العقود الآجلة للبتكوين على بورصة CME فإن تواريخ انتهاء الصلاحية والانتقال إلى عقود جديدة كانت تمارس ضغوطا على أسعار البتكوين ،وينتظر التجار عن التأثير المحتمل للعقود الجديدة على بورصة Bakkt فى الأيام المقبلة.

خلال نفس الظروف المشبهة ،فقبل بدء تداول العقود الآجلة لمجموعة CME فى نهاية عام 2017 ،كان هناك حماسا شديد وطلبا كبيرا ، دفع أسعار البتكوين لتسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق قرب 20,000$.

لكن هذا لم يحدث حتى الآن مع إطلاق التداول الرسمي فى بورصة Bakkt ، لكن من المتوقع أن يحاول كلا من الثيران والدببة إثبات تفوقهم ،الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التقلب فى الأسعار وحركة الاتجاه.