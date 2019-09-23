شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الأوروبي يهبط لأدنى مستوى فى 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 45.6 نقطة ،بأدنى وتيرة منذ آب/أغسطس 2012 ، فى ركود للشهر الثامن على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 47.6 نقطة , أسوأ من القراءة السابقة بمستوي 47.0 نقطة ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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