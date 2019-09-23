شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ قطاع الخدمات الألماني فى سبتمبر أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 52.5 نقطة ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 54.3 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة بمستوي 54.8 نقطة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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