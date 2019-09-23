السعودية تستعيد 75% من إنتاج خريص وبقيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت السعودية نحو 75%، من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن الهجمات الإرهابية على منشأتي خريص وبقيق، فيما ستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله: إن منشآت النفط في خريص وبقيق تنتج نحو 4.3 ملايين برميل حاليا. وأضافت المصادر أن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند نحو 3 ملايين برميل يوميا.

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وأوقفت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر الحالي على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة 5.7 ملايين برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط. وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي في جدة الثلاثاء الماضي، أن أرامكو السعودية «سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميا نهاية سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر المقبل».

وفي أعقاب الهجمات، عززت أرامكو الإنتاج في حقولها البحرية لإتاحة مزيد من الخام الثقيل للمشترين، كما تستغل المخازن للوفاء بالتزاماتها.

معملا خريص وبقيق

الطاقة الإجمالية 6.35 ملايين برميل يوميا

خريص: 1.45 مليون برميل

بقيق : 4.9 ملايين برميل

4.3 ملايين برميل يوميا

خريص: 1.3 مليون برميل

بقيق : 3 ملايين برميل

استكمال الطاقة الإنتاجية للمعملين مطلع الأسبوع المقبل