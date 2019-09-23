الناصر: سمعة أرامكو وموثوقية المملكة أثمن من أي شيء.. نحن اليوم أقوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن سمعة شركة أرامكو وموثوقية المملكة عالميا أثمن من أي شيء.

وجاءت تصريحات الناصر خلال زيارته للأبطال الذين لم يتوقفوا عن العمل في معامل خريص وبقيق، ناقلا شكر القيادة الرشيدة لهم.

ونقل حساب أرامكو الرسمي على تويتر،، عن الناصر قوله «أنتم فخر الشركة وفخر الوطن. ما تصنعونه من أعمال جبارة يفوق الوصف. سمعة #أرامكو وموثوقية المملكة في العالم أثمن من أي شيء. نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى».

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وكان الرئيس التنفيذي قال في رسالة سابقة لموظفي الشركة إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر «أقوى من ذي قبل».

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا». وتابع «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو 70 ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».

وأوضح الناصر في وقت سابق أن التحرك السريع لاحتواء الحرائق وبدء أعمال الإصلاحات أدى لتحجيم أثر الهجمات على سوق النفط والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن استجابة أرامكو للأحداث غير مسبوقة في سرعتها ومرونتها وثباتها، وقد تمكنت الشركة من استئناف إنتاج خريص خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم. واستئناف الإنتاج في معامل بقيق بعدها، وتوقع عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة نهاية الشهر المقبل.

وقال «أثبتت هذه الأحداث الجسيمة، أن موثوقية المملكة، ممثلة هنا في أرامكو السعودية راسخة وقوية، وأهلا للاعتماد عليها مهما كانت الظروف».