2020 بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، عن قرب انتهاء وضع الخطط الاستراتيجية للمشروع وبدء مرحلة التنفيذ الفعلي، متوقعا أن يكون 2020 بداية التنفيذ الفعلي لمشاريع نيوم.

وقال المهندس النصر أمس بمناسبة اليوم الوطني: يسرنا أن نزف لأبناء هذا الوطن المعطاء، بشرى اقتراب نيوم من الانتهاء من وضع الخطط الاستراتيجية للمشروع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات، ونحن جاهزون ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام المقبل 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة، والتي ستكون شاهدة كذلك على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.

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وأضاف: تتزامن احتفالات هذا العام الذي يوافق الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة، مع انطلاق العمل على الأرض لتحويل حلم «نيوم» إلى حقيقة، حيث تم الانتهاء من مطار خليج نيوم وتم إطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع، إضافة إلى تجهيز المنطقة السكنية والإدارية لموظفي شركة نيوم الذين سينتقلون للعيش هناك.

وأوضح أن مشروع نيوم سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي، بدءا بالإنسان وانتهاء به، وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزءا من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية.

وأشار إلى أن نيوم أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع.