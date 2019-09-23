شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات كارثية لـ «"بريكست"» على قطاع السيارات الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت شركات تصنيع السيارات في أوروبا اليوم، أن حصول بريكست من دون اتفاق سيكون بمثابة "زلزال" يضرب هذا القطاع، وستكون تداعياته كارثية.

جاء هذا التحذير في بيان صادر عن الجمعية الأوروبية لشركات تصنيع السيارات، و21 جمعية وطنية تعمل في هذا القطاع.



وجاء في البيان "إن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، سيحدث زلزالاً يضرب الظروف التجارية للقطاع مع مليارات اليورو من الرسوم التي يمكن أن تؤثر على خيارات المستهلكين على جانبي بحر المانش".

وقال كريستيان بيجو رئيس لجنة الشركات الفرنسية لتصنيع السيارات، "إن بريكست ليس فقط مشكلة بريطانية، كل القطاع سيتأثر في أوروبا وحتى أبعد من أوروبا".

كما قال برنهارد ماتيس رئيس جمعية الشركات الألمانية لتصنيع السيارات إن "شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحاجة لتجارة من دون عوائق، وستعاني كثيراً من الرسوم والنفقات الإدارية التي ستطاول قطع الغيار والسيارات".

وشدد على أن الحكومة البريطانية لحظت 108 ملايين جنيه إسترليني (122 مليون يورو) "لدعم الشركات لتكون جاهزة لمرحلة بريكست".

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وتقدر شركات تصنيع السيارات الأوروبية، بنحو 5،7 مليار يورو الكلفة الإضافية نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية في حال حصول بريكست من دون اتفاق.

وتملك شركات السيارات العملاقة مصانع في بريطانيا لا تعرف ما سيكون مستقبلها في حال حصول بريكست من دون اتفاق.

وقال مايك هايوس رئيس الجمعية البريطانية لصناع السيارات وبائعيها، إن "بريكست من دون اتفاق ستكون له تداعيات فورية ومؤذية جداً على القطاع، ما سينسف المنافسة ويوقع أضراراً قاسية لا يمكن تعويضها".

وسبق أن تلقت الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات البريطانية ضربة خلال النصف الأول من السنة بسبب شكوك حول بريكست. وبين يناير ويونيو تراجعت الاستثمارات المعلنة إلى 90 مليار جنيه إسترليني أي بنسبة 70%.

وينتج قطاع صناعة السيارات الأوروبي 19،1 مليون سيارة سنوياً ويوظف 13،8 مليون شخص أي 6،1 % من الأيدي العاملة الفعلية.