شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 22 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 5 سفن حاويات وعدد 12 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2600 طن يوريا و8534 طن فوسفات و1000 طن مولاس و1400 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4000 طن ذرة و22526 طن حديد و7767 طن خردة و9000 طن قمح و1132 طن خشب .‎

وأكدت هيئة ميناء دمياط ، أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 571 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1402 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110286 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13273 طنا .

Advertisements

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1207 طن قمح ، في حين غادر 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44894 من البضائع العامة منها عدد 152 سيارة نقل محملة بـ 7245 طن قمح .