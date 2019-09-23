شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تعديل الضريبة العقارية لمنح معاملة تفضيلية للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين، وكان من أهمها إعلان المالية قرب الإنتهاء من إعداد تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية، يمنح معاملة تفضيلية للمشروعات الصناعية، وإعلان الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.6%.

المالية تعلن عن تعديل الضريبة العقارية لمنح معاملة تفضيلية للمصانع

أكدت وزارة المالية، أنها اقتربت من إعداد تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية، يمنح معاملة تفضيلية للمشروعات الصناعية، وذلك إيمان من الوزارة بأحقية عدم فرض ضريبة عقارية على المنشآت الإنتاجية، مضيفا: "انتهينا من أغلب التعديلات، ولكن ننتظر آلية مرنة لإقرارها".

الحكومة:5.6% معدل النمو الإقتصادى وتراجع معدل التضخم لـ 14.4%

Advertisements

أعلنت الحكومة فى تقريرها السنوى الأول المقرر عرضه على البرلمان، أكتوبر المقبل أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، وساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.

أسعار الذهب ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 23-9 2019 ارتفاعا بالتعاملات المسائية 4 جنيهات ليسجل الذهب 690 جنيها للجرام من سعر عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر.

قطاع الأعمال: اهتمام كبير من الرئيس السيسى بتطوير شركات الأدوية والتوسع بالسوق الإفريقية

افتتح وزير قطاع الأعمال العام، أعمال تطوير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ75 مليون جنيه.