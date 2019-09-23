شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد تحذر من "الحرب التجارية"..وتؤكد: ستكلف الاقتصاد العالمى 0.8% تراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت كريستين لاجارد ، رئيس البنك المركزى الأوروبى، من تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مشيرة فى حوار مع قناة CNBC إلى أنها ستكلف الاقتصاد العالمى تراجع 0.8% فى النمو.

وقالت لاجارد، إن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع بعضهما البعض ستلغي 0.8٪ من النمو الاقتصادي العالمي في 2020 ، مضيفة فى الحوار الذى نشر مساء أمس: "هذا رقم هائل، فهو يساوي على أرض الواقع وظائف أقل. وفرص عمل أقل وبالتالي استثمارات أقل.. الأمر أشبه بسحابة سوداء على الاقتصاد العالمى".

ومن المقرر أن يستأنف كبار المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين المحادثات الشهر المقبل في واشنطن، حيث أثارت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة مخاوف بشأن الركود العالمي.

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وعلقت CNBC قائلة إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، فوجئ بلهجة متفائلة من الأوروبيين بشأن احتمالات وجود اتفاق للتجارة العادلة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الخاصة بتجارة السيارات، فى حال تطبيق سيناريو الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، إلا أن حساباته لم تكن على الأرجح دقيقة.

وقالت لاجارد: "إن أوروبا والولايات المتحدة كانتا أصدقاء لعقود وقرون ، وكثيراً ما كانوا على نفس الجانب من ساحة المعركة وأنقذوا بعضهما البعض في العديد من المناسبات.. إن هذه العلاقة التجارية والسياسية بين أمريكا والولايات المتحدة لا يجب أن تتحول إلى حرب على الاطلاق.