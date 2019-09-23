شكرا لقرائتكم خبر عن وزير اقتصاد الإمارات: نسعى لزيادة استثمارات شركاتنا حول العالم خاصة عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اجتماعه الـ22، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها إضافة إلى مناقشة الأعمال والخطط المستقبلية للمجلس والتطلعات المنشودة الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، واطلع المجتمعون على التقرير المالي، وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي عقد اليوم أيضا برئاسة سعادة راشد سعود الشامسي.

وتخلل الاجتماع عرض مرئيات نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة جمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وما لها من مردود إيجابي وما شملته من لقاءات ثنائية وطاولة نقاش مستديرة وجولات ميدانية وبحث آلية لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في تلك الدول الشقيقة وسبل توسيع مجالاتها وأنشطتها ومضاعفة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد المنصوري أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أصبح يلعب دورا متزايدا لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها لتكون عنصرا فعالا في المشهد الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وأعرب عن ارتياحه لما تم إنجازه في الفترة الماضية موجها الشكر على تلك الجهود المتميزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في مختلف الأسواق حول العالم والتي من شأنها أن تمنح شركاتنا فرصا واعدة للتوسع والنمو والتقدم إلى مستويات غير مسبوقة تتناسب مع متطلبات المستقبل، وبما يجسد رؤى قيادة الإمارات الرشيدة وتوجهاتها.

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة المستدامة والعابرة للحدود، نظرا إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة، فضلا عن توفيره قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر..

وقال " نسعى لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في العديد من الدول حول العالم التي تنطوي على فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، وأيضا ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي، في العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة منها البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، والمدن الذكية و السياحة والزراعة والترفية والتجزئة وغيرها وبما تعود بالنفع على كافة الأطراف، لا سيما وأن الاستثمارات الإماراتية داعمة للتنمية تتميز بالخبرة والكفاءة وتلبي احتياجات الشعوب وتطور أنماط حياتهم وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم".

عقد الاجتماع في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي بحضور كل من عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وماجد علي عمران، مستشار وزارة المالية، وهند القاسمي نائب رئيس الشؤون الحكومية لشركة مبادلة للاستثمار، و أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، و راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية - أدنوك، عضو مجلس إدارة بروج، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، وسعادة خالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، و عبدالعزيز بن يعقوب السركال، مدير عام دبي للاستثمار، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية لموانئ دبي العالمية، وعبدالله العبيدلي رئيس قسم الاتفاقيات الثنائية بوزارة المالية.