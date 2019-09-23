شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الصناعات الجلدية توفر 1800 عامل سنويا لقطاع الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيي زلط ، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة ، إن قرار وزارة التربية والتعليم بانشاء أول مدرسة ثانوية فنية لتعليم صناعة الجلود بنظام التعليم المزدوج سيساهم في حل مشكلة نقص العمالة المدربة حيث سيوفر 1800 عامل سنويا لقطاع الجلود .

وأضاف زلط ، أن المدرسة تعد أكبر مدرسة للتعليم المزدوج على مستوى الجمهورية وأول مدرسة ثانوية لصناعة الجلود في مصر وتم إنشائها داخل مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان وهي قلعة صناعة الجلود في مصر مشيرا الى أن المدرسة بنظام السنوات الثلاثة وتتبع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وسيتم منح الخريجين في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ويحدد بها اسم المهنة بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من مركز صناعات الجلود المتطورة مشيرا الى أن المدرسة الجديدة ستحقق طفرة كبيرة في القطاع .

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وأشاررئيس مركز صناعات الجلود المتطورة ، الى أنه سيتم تطبيق المنهج المعتمد من الوزارة لمهنة صناعة الأحذية بنظام التعليم والتدريب المزدوج ويتولى خبراء متخصصون من الادارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتوجيه المختص بالتعاون مع هندسي شركة مركز صناعات الجلود المتطورة تطبيق المنهج والخطة الدراسية المعتمدة للمهنة مشيرا الي أنه يمكن اضافة مهن أخرى جديدة أو الغاء مهن قائمة وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل وذلك بناء على طلب مركز صناعات الجلود المتطورة وبعد دراسة الطلب بمعرفة الادارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج ويصدر بذلك قرار من وزير التعليم .

وأضاف زلط ، أنه سيتم تقديم مزايا للطلاب الملتحقين بالمدرسة منها راتب 500 جنيه اول سنة و600 جنيه السنة الثانية و 700 جنيه السنة الثالثة كما سيتم توفير يونيفورم للطلاب و ايضا وجبات ووسيلة مواصلات لنقلهم للمدرسة وأيضا ملاعب رياضية ، موضحا أنه سيتم قريبا طرح وحدات صناعية جديدة مرفقة للمستثمرين بمدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان.