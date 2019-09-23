شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تسجل أدنى مستوى فى أكثر من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هبطت أسعار النحاس اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تزايد التوقعات لطلب ضعيف بعد أن فشلت أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في إظهار علامات على انفراجة في النزاع التجاري الذي طال أمده بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.3 % عند 5778 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت أسعار المعدن، الذي يستخدمه المستثمرون كمقياس للقوة الاقتصادية، إلى 5718 دولارا للطن وهو أدنى مستوى منذ الرابع من سبتمبر .

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ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، هبطت عقود الرصاص 1.6 % إلى 2085 دولارا للطن بعد أن كانت سجلت أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 2136 دولارا للطن بفعل توقعات بعجز أكبر في الإمدادات أثناء الشتاء حيث ذروة موسم الطلب من قطاع بطاريات السيارات.

وانخفضت عقود الألومنيوم 0.6 % إلى 1785 دولارا للطن بينما صعدت عقود الزنك 1.3 % إلى 2331 دولارا للطن. وتراجعت عقود القصدير 1.0 % إلى 16530 دولارا للطن.