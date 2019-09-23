وزير الحج: المملكة ستستقبل 10 ملايين معتمر العام الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن المملكة ستستقبل هذا العام نحو 10 ملايين معتمر خلال عام واحد، مشيرا إلى أن المملكة استقبلت أكثر من 100 مليون حاج منذ عام 1390هـ، وأكثر من 100 مليون معتمر خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال بنتن في تصريح أمس بمناسبة اليوم الوطني «بهمة لا تعرف إلا القمة ستستقبل في 2030 أكثر من 30 مليون معتمر كل عام، في ظل ما تسخّره من خدمات متقدمة وتقنيات متطورة، وبشعبها المضياف المحب لخدمة ضيوف الرحمن، إذ لا يخلو بيت في المملكة ممن يعمل في خدمة ضيوف الرحمن».

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وأضاف «89 عاما والمملكة قلب العالم ومهبط الوحي ومنبع الرسالة تستقبل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتولي جل اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حيث يشهد الحرمان الشريفان توسعات تاريخية وتطويرا للبنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتجند الدولة أعزها الله كافة طاقاتها ومواردها لخدمة ضيوف الرحمن خلال كافة مراحل رحلتهم الإيمانية».

وأكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن تدشين خادم الحرمين الشريفين بحضور ولي العهد في رمضان الماضي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 يترجم اهتمامهما بالإسلام والمسلمين، والعناية الخاصة بضيوف الرحمن، حيث يقدم البرنامج أكثر من 130 مبادرة تشارك فيها أكثر من 32 جهة حكومية، لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية للرؤية الطموحة، وهي: تيسير استضافة مزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

ضيوف الرحمن

10 ملايين معتمر حاليا