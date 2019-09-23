الجدعان: المؤشرات الاقتصادية تؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقيق كثير من النتائج الإيجابية على صعيد تنفيذ البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته، مما يؤكد صحة وسلامة الخطوات المتخذة ضمن تحقيق برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان خلال تصريح أمس بمناسبة اليوم الوطني أن هذا العام شهد عددا من الإنجازات التي حققها القطاع المالي من خلال مواصلة الإصلاحات المالية وتقوية وضع المالية العامة،بما في ذلك إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، والانضمام إلى مؤشر «إم إس سي أي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» للأسهم الناشئة، ومؤشر «إس آند بي داو جونز» للأسواق الناشئة، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية (تداول) ومواكبتها للمعايير العالمية.

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اعتراف دولي

ولفت وزير المالية إلى الإشادة والاعتراف الدولي بجهود المملكة - ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما توج بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) بعضوية كاملة، لتكون أول دولة عربية تمنح عضوية هذه المجموعة العالمية، وليعزز ذلك مكانة المملكة دوليا، وهو ما يؤكده رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في قمتها المقبلة.

كيف بدأت وزارة المالية؟