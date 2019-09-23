شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنفط والغاز.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحاً 52.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5728.80 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.11% رابحاً 68.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 18.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4703.88 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 200.6 مليون سهم بقيمة 62.8 مليون دينار كويتى عبر 9058 ألف صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.51%.
وجاء سهم " شركة السكب الكويتية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.75%، تلاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 7.53%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 6.83%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.95% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 6.67%.
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