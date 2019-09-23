شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مصرف الإمارات المركزى: البنوك تتحول نحو التكنولوجيا الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محافظ مصرف الإمارات المركزى، مبارك المنصورى، أهمية التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تحقيق كفاءة أكثر تساعد فى كيفية التنظيم والرقابة والتشريع وتدارك المخاطر الوشيكة.

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وقال المنصورى، اليوم، فى كلمة خلال المؤتمر المصرفى العالمى الذى ينظمه بنك الكويت المركزى: إن الكثير من البنوك باتت تتحول نحو التكنولوجيا الرقمية؛ لأنها تدرك حجم المخاطر التى قد يتعرض لها هذا القطاع، وأضاف: "لا أحد ينكر حقيقة وجود التكنولوجيا المالية، وأثرها على التطورات التقنية التى تتقدم بسرعة عالية"، مؤكدا ضرورة تجاوب الأطراف المعنية لمواجهة التحديات المعنية فى هذا الشأن.

ومن جهتها، ذكرت الشريكة المؤسسة فى شركة "إيست تشين" أنوار المحميد أن المخاطر تأتى من جانبين: الأول هو الإفراط فى الرقابة الذى يعيق ويعرقل الابتكار، والثانى هو التراخى فى الرقابة الذى يقود إلى ممارسات غير قانونية، ورأت أنوار المحميد أن الابتكار يعد عاملاً حيوياً لتقدم وتطور أى مجتمع، لا سيما فى ظل الثورة الرقمية التى يشهدها العالم.