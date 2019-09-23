شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 5.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار جنيه ، وبحسب ماذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 250.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 35.14%، وبلغ أعلى سعر 4.14%، وأقل سعر 7.13%.

وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 250.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 417.14%، وبلغ أعلى سعر 45.14%، وأدنى سعر 8.13%.