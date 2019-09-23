شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 694.110 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 336.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.9 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.82% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.55%، والعرب على 5.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 211.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 270 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.