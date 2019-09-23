شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعاً بصعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.67% رابحاً 18.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2835.27 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 137.4 مليون سهم محققة ما قيمته 201.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2040 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 21 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.14%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، فقطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.77%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.96%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.80%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.55%.