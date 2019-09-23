شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" لـ 65.30 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"الیوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتھا ارتفع یوم الجمعة الماضي بواقع 91 سنتا لیصل إلى 65.30 دولار للبرمیل مقابل 64.39 دولار للبرمیل یوم الخمیس الماضي، حيث بلغ المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 52.43 دولار للبرمیل .

وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھي خام (صحارى) الجزائري والإیراني الثقیل و(البصرة) العراقي وخام التصدیر الكویتي وخام (السدر) اللیبي وخام (بوني) النیجیري والخام العربي الخفیف السعودي والخام الفنزویلي و(جیراسول) الانغولي و(اورینت) الاكوادوري وزافیرو غینیا الاستوائیة ورابي الخفیف (الغابون) وخام جینو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي وفقا لما ذكرتة وكالة أنباء "كونا ".

وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا قد اتفقوا خلال شهر یولیو الماضي على تمدید قرار خفض الانتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020 .

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