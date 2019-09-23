شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: انخفاض المسحوبات والإيداعات فى البريد خلال شهر مايو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة المسحوبات فى صندوق توفير البريد إلى 6.2 مليار جنيه، خلال شهر مايو بالعام المالى 2018/2019، مقارنة بنحو 7.3 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام المالى السابق، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.

وانخفضت قيمة الإيداعات فى شهر مايو 2019 إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.2 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام المالى 2018.

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ووصل حجم عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24.81 مليون عميل بنهاية مايو 2019 مقارنة بنحو 24.78 مليون عميل فى أبريل 2019 و23.6 مليون عميل فى مايو 2018، وذلك بمعل نمو شهرى يصل إلى 0.11%، ومعدل نمو سنوى يصل إلى 7.58%، ويصل حجم الإيداع إلى 220 مليار جنيه.

وارتفع عدد مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية ليصل إلى 3979 مكتب بنهاية أبريل 2019 مقارنة بنحو 3977 مكتب بنهاية مارس 2019 و 3956 مكتب بنهاية ابريل 2018، بمعدل نمو شهرى يصل إلى 0.05% ومعدل نمو سنوى يصل إلى 0.58%.