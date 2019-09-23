شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستعد لإصدار سندات بمليارى دولار فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المال اللبنانى لرويترز اليوم الاثنين إن لبنان بدأ الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات فى حدود المليارى دولار ستجرى فى أكتوبر لتمويل حاجات الدولة.

وقال الوزير على حسن خليل إن أسعار الفائدة "مرتبطة بالسوق".

ينوء لبنان بواحد من أكبر أعباء الدين العام فى العالم، ويتوجب عليه سداد 1.5 مليار دولار فى نوفمبر.

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وقال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة فى وقت سابق اليوم إن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية المتداولة فى السوق الثانوية بلندن متضخمة.

وأدى ركود الاقتصاد المحلى وتباطؤ ضخ الدولارات من اللبنانيين فى الخارج إلى تراجع احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وهو ما جعل من الصعب على الشركات شراء الدولارات الذى تحتاجها من البنوك.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، حوالى 15% من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذى سجلته فى مايو من العام الماضي، إلى 38.7 مليار دولار فى منتصف سبتمبر.

ويهدف لبنان إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.