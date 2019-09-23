الاقتصاد

وول ستريت تفتح منخفضة مع تلاشى التفاؤل حيال التجارة الأمريكية الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين مع تراجع ثقة المستثمرين فى إمكانية تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية وترقبهم لعدد من التقارير لاستقاء المؤشرات عن سلامة الاقتصاد المحلى.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 83.62 نقطة بما يعادل 0.31% إلى 26851.45 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 8.57 نقطة أو 0.29% إلى 2983.50 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 11.18 نقطة أو 0.14% إلى 8106.49 نقطة.

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