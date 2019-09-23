شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.35%، وبلغ أعلى سعر 14.4%، وأقل سعر13.7%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.417%، وبلغ أعلى سعر 14.45%، وأدنى سعر 13.8%.