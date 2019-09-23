شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 57.3 مليار جنيه إيرادات قناة السويس بالعملة المصرية فى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى، بلغت نحو 57.3 مليار جنيه، وذلك خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى "الفترة من يناير – يوليو 2019"، لافتا إلى أن شهر مايو الماضى يعد أعلى الأشهر من حيث الإيرادات خلال تلك الفترة، حيث حققت القناة خلاله عائدات دولارية تعادل 8.6 مليار جنيه بالمصرى.

وأوضح التقرير الإحصائى، أن شهر يوليو الماضى "آخر أشهر الفترة المذكورة"، بلغ حجم الإيرادات التى حققتها القناة خلاله 8.2 مليار جنيه، وذلك بعد عبور 1160 سفينة بممر القناة الملاحى، 379 ناقلة بترول، بحمولة إجمالية 103.6 مليون طن، كما أشار التقرير إلى أن شهر فبراير 2019، يعد أقل الأشهر فى إيرادات القناة المحققة خلال النصف الأول من العام بقيمة 7.6 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الصادر عن جهاز الإحصاء، جاءت إيرادات قناة السويس خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى "شهر بشهر"..

كالتالى:

- 8.4 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر يناير 2019.

- 7.6 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر فبراير 2019.

- 8.4 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر مارس 2019.

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- 8.3 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر أبريل 2019.

- 8.6 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر مايو 2019.

- 7.8 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر يونيو 2019.

- 8.2 مليار جنيه، الإيرادات المحققة خلال شهر يوليو 2019.