وزارة الاتصالات توقع خطاب نوايا مع الكلية المعلوماتية الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطاب نوايا مع كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITAفى مقر الكلية بباريس؛ بشأن التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب وتنمية المهارات لاسيما فى التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعى وذلك بحضور إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا.

وبموجب بنود خطاب النوايا؛ تتعاون كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير المناهج والدورات التدريبية فى مجالات علوم البيانات، والذكاء الاصطناعى، والوسائط المتعددة، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة، وهندسة البرمجيات وغيرها؛ بما فى ذلك البرامج الخاصة "بتدريب المعلمين"، ليتم اتاحتها من خلال معهد تكنولوجيا المعلوماتITI أو على شبكة الإنترنت.

والتقى وفد لوزارة الاتصالات مع الدكتور جويل كورتوا المدير العام لكلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA حيث تم بحث سبل إقامة شراكة بين الكلية مع بعض الجامعات المصرية لمنح شهادات معتمدة من الجانبين.

وكلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ هى مؤسسة تعليم عالى فى فرنسا متخصصة فى مجالات علوم وهندسة الحاسبات.

وفى سياق متصل؛ التقى وفد وزارة الاتصالات فى باريس بالدكتور كزافييه فريسكيت المدير التنفيذى لمركز أبحاث الذكاء الاصطناعى بجامعة السوربون؛ وشهد اللقاء استعراض استراتيجية الجامعة فى الذكاء الاصطناعى وأنشطة مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي؛ كما تم بحث امكانية التوأمة بين جامعة السوربون والجامعة المقرر إقامتها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ستتخصص فى مجال علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم مناقشة التعاون فى مجال بناء القدرات لشباب الخريجين فى البرامج المتخصصة فى علوم الذكاء الاصطناعى.

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وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون بين مركز أبحاث الذكاء الاصطناعى بجامعة السوربون فى فرنسا وفرعه فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مركز البحوث التطبيقية التى تعتزم مصر اقامته لمختلف المشروعات والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى والذى سيتم من خلاله التركيز على قطاعات مختلفة أبرزها الرعاية الصحية والنقل والزراعة فى ظل السعى نحو إقامة شراكات مع العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم فى مشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءات أيضا المهندسة هالة الجوهرى مساعد الوزير لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن وفد وزارة الاتصالات كان قد التقى وزير الدولة لشؤون الرقمنة الفرنسى وذلك فى إطار زيارته لفرنسا والتى تتضمن عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومسؤولى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى هذه المجالات خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات والذكاء الاصطناعى.