أسعار الذهب ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

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أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 591 جنيها.
سعر عيار 21 اليوم 690 جنيها للجرام.
سجل عيار 24 سعر 788 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.
أوقية الذهب 1520 دولار.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.
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