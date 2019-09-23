شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 23-9 2019 ارتفاعا بالتعاملات المسائية 4 جنيهات ليسجل الذهب 690 جنيها للجرام من سعر عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 591 جنيها. سعر عيار 21 اليوم 690 جنيها للجرام. سجل عيار 24 سعر 788 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها. أوقية الذهب 1520 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأي تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.