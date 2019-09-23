شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للادوية: خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات لتطوير الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أنه تم تجميد فكرة إنشاء مصنع أدوية فى دولة تشاد نظرا لعدم التعاون مع الجانب المصرى.

وجاء ذلك ردا على سؤال ”الخليج 365” فى المؤتمر الصحفى اليوم على هامش افتتاح عدد من خطوط الإنتاج بشركة سيد للأدوية بحضور وزير قطاع الاعمال العام.

وأضاف أن هدف التصدير هو زيادة الحصيلة الدولارية وليس فقط مجرد التصدير، خاصة أن هناك مشاكل فى تحصيل قيمة الصادرات وبالتالى نحرص على ضمان أموال الشركات أولا.

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وكشف أنه سيتم زيادة الصادرات إلى ليبيا الفترة المقبلة، تزامنا مع خطط لتطوير الشركات، والمعامل وخطوط الإنتاج بالتنسيق مع بعض الجامعات والشركات العالمية.

وأشار إلى أن رؤساء الشركات القابضة سيضعون خطة استراتيجية لمدة 3 سنوات، بعد انتهاء الجمعيات للوقوف على ما تم تحقيقه وما نستهدفه على كافة المستويات فى المبيعات والإيرادات والأرباح والتطوير .

وعقب وزير قطاع الأعمال، أنه تم إنشاء مؤسسة بمشاركة 15 دولة لتسجيل الدواء المصرى فيها، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالفعل تم الاتفاق مع 6 دول، وجارى الاتفاق مع الباقي لزيادة صادرات الدواء .