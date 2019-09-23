شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى البريطانى: إعادة عملاء توماس كوك مستمرة حتى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت هيئة الطيران المدنى البريطانى عملاء توماس كوك أن عملية عودة السائحين إلى بريطانيا ستتم فى الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019، لافتة إلى أن الهيئة تعمل مع الحكومة البريطانية الآن على بذل كل ما في وسعها لدعم المسافرين لعودتهم إلى المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة فى بيان عبر موقعها أن عملية العودة ستتم إما عن طريق هيئة الطيران المدني والرحلات التي يتم تشغيلها من خلالها أو باستخدام الرحلات الحالية مع شركات الطيران الأخرى، لافتة إلى أن جميع الشركات البريطانية في توماس كوك قد توقفت عن التداول، بما في ذلك Thomas Cook Airlines.

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وقالت الهيئة: "نأسف لإبلاغك بأنه قد تم إلغاء جميع الإجازات والرحلات الجوية التي توفرها هذه الشركات ولم تعد تعمل، كما أغلقت جميع متاجر Thomas Cook للبيع بالتجزئة".

وقالت هيئة الطيران المدنى البريطانى فى البيان "إذا كنت موجودًا بالفعل بالخارج، فستجد جميع المعلومات التي تحتاجها حول الترتيبات الخاصة بك للوصول إلى المنزل على هذا الموقع، وإذا كان من المقرر أن تغادر من مطار المملكة المتحدة مع شركة طيران توماس كوك، فالرجاء عدم السفر إلى مطار المملكة المتحدة، لأن رحلتك لن تعمل ولن تتمكن من السفر".