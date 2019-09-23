شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبدأ دراسة خطة البنية التحية لتسهيلات الإنتاج بمنطقة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، أنه جارى حاليا دراسة خطة لأعمال مشروع تسهيلات الإنتاج للزيت والغاز على موانئ البحر الأحمر من سفاجا حتى مرسي علم، وذلك في إطار الاستعداد لبدء أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بمنطقة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة من شركات البترول العالمية المتقدمة لأول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغازبتلك المنطقة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم حاليا دراسة إمكانيات الموانئ المتواجدة على شواطئ البحر الأحمر، كما أنه يتم حاليا إعداد دراسة بالتكلفة وتحديد حجم الاستثمارات لتلك التسهلات.

يذكر أن منطقة البحر الأحمر تستعد لبدء النشاط البترولي من أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج لأول مرة وذلك بعد أن طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال شهر مارس الماضي، حيث تم إغلاق المزايدة استعدادا لبدء تقييم العروض المقدمة من شركات البترول العالمية والإعلان عن نتائجها .

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وتضمنت المزايدة العالمية للبحث والتنقيب بالبحر الأحمر 10 قطاعات، وكانت مصادر مطلعة بقطاع البترول أكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من ضمن الشركات التى تقدمت للمزايدة العالمية 2019 بالبحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول شركات "شل، اكسون موبيل، ستات أويل، دراجون اويل، روسنفت الروسية وتوتال الفرنسية" .