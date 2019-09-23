شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تعرض على 17 صندوقا تدير أصول بتريليون دولار الفرص الاستثمارية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها Beltone Access مطلع الأسبوع القادم بدولة الامارات العربية المتحدة (دبى) بمشاركة ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية المصرية بحضور نحو 17 صندوق استثمار سيادية، عالمية وخليجية بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو إحاطة المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية بدولة الإمارات، وكذلك الصناديق العالمية بكافة التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات والشركات المدرجة في مصر مما يساهم في دعم البورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الحوار المشترك.

Advertisements

ويلقي المؤتمر الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم احتواء الضغوط التضخمية وتباطأ التضخم بشكل كبير إلى 7.5% في أغسطس 2019 ، من متوسط قراءة بلغ 14.4% في عام 2018 مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس منذ التعويم والذى يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.

كما حقق الاقتصاد أعلة معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% بين الاسواق الناشئة، وتعد القوة المكتسبة للجنية المصري، حيث يعد أفضل العملات أداءً في الاقتصادات الناشئة التي تمر بالإصلاحات الاقتصادية، بتسجيل مكاسب بنسبة 5% منذ ديسمبر 2018 من أهم نتائج الإجراءات الإصلاحية .