شكرا لقرائتكم خبر عن مساهم فى توماس كوك يقول الشركة قد تباع بشكل كامل أو على أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثانى أكبر مساهم فى توماس كوك اليوم الاثنين إنه سيجرى بيع الشركة إما بشكل كامل أو على أجزاء بعد انهيارها، مضيفا أنه سينظر فى العروض قبل أن يتخذ قرارا بشأن شراء مزيد من الأصول.

وقال ناسيت كوكار، الذى يملك 8% فى السياحة البريطانية، إن توماس كوك مدينة "ببضع مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية" لشركات تركية وربما لا يجرى سدادها بعد بيع الشركة.

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يرأس كوكار أنيكس تورز التركية التى تقدم خدماتها بشكل أساسى للسائحين من دول مثل روسيا وأوكرانيا.