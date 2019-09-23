شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات مصرية فرنسية بمجال الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الاقتصاد الرقمى والتحول الرقمى، والتعاون فى دعم الابداع التكنولوجى وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى اطار الإعلان الذى تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التى قام بها الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون لمصر فى يناير الماضى.

وتضمن اللقاء الإعلان عن تفاصيل إطلاق مسابقة مشتركة بين الجانبين لتحفيز الشركات الناشئة المصرية على الابداع وابتكار حلول ذكية فى مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، واحتضان أفضل الحلول المقدمة من الشركات المصرية الناشئة؛ كما تم الاتفاق على أن يكون منتصف شهر أكتوبر المقبل هو موعد البدء فى التسجيل بالمسابقة والتى سيتم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين بدعم التكنولوجيا المالية وتحفيز الابداع وريادة الأعمال وعدد من الشركات الفرنسية الكبرى التى ستقوم بالتمويل وتقديم الدعم التقنى والتوجيه.

وفى هذا السياق وجه الوفد المصرى الدعوة لوزير الدولة لشئون الرقمنة بفرنسا لحضور حفل توزيع جوائز المسابقة المقرر إقامته فى مارس المقبل.

هذا وقد استعرض الوفد المصرى خلال اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم المحاور التى تتضمنها لبناء قدرات الشباب ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات، وتحقيق التحول الرقمي؛ وأشار الوفد إلى تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد من خلال إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية لتحويلها إلى مدينة رقمية على أن يتم التوسع لاحقا فى باقى المحافظات.

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كما تناول اللقاء تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى وتعزيز آلياته من خلال بناء القدرات، وتمكين الشركات من تحقيق التحول الرقمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تيسير استضافة الشركات المصرية الناشئة فى الحاضنات ومساحات العمل المشتركة بفرنسا.

كذلك شهد اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى، وتم بحث إقامة مشروعات ثنائية بين البلدين منها عقد منتدى مصرى فرنسى للذكاء الاصطناعى، وتدشين مبادرات بهدف تعزيز التعاون الثنائى بين شركات الذكاء الاصطناعى والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية فى كلا البلدين.

كما وجه وزير الاتصالات الدعوة لسيدريك أو للمشاركة فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.