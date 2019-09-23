شكرا لقرائتكم خبر عن توماس كوك مصر: لا مغادرة مبكرة للسائحين.. وعودتهم وفقا للتواريخ المحددة سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر وكيل توماس كوك فى مصر أن الشركة الإنجليزية أعلنت فجر اليوم إفلاسها بعد مناقشات بين المساهمين والممولين ولم تسفر عن اتفاق، وتم التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدنى - شركة حكومية انجليزية - والتى ستتولي تنظيم مغادرة السياح كل علي حسب تاريخ المغادرة الخاص به.

وأوضح الشاعر أن هيئة الطيران المدنى أرسلت للفنادق بأنها ستكون الضامن لكل المستحقات وأنه لا يجب طلب أي مبالغ من السائحين، لافتا إلى أنه تم إلغاء حجوزات شهر إبريل لعام 2020 لعدد 25 ألف سائح، مع العلم أن الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح، فى حين يتواجد في الوقت الحالي 1600 سائح بمدينة الغردقة.

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ولفت الشاعر إلى أن الشركة التي تم إفلاسها هي الموجودة في انجلترا، فى حين إن باقي أفرع الشركة التابعة لشركة توماس كوك ( المانيا - بلجيكا - هولندا - *فرنسا - بولندا والدول الاسكندنافيه ) تعمل بطريقة طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك انجلترا.