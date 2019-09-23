شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطلق برنامج إنقاذ اقتصادى مدته 9 أشهر بدءا من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي اليوم الاثنين، إن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020.
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