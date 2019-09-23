شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: رئيس وزراء السودان سيطلب مليارى دولار من البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السودانى اليوم الاثنين إن رئيس وزراء السودان سيطلب مليارى دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك. وقال الوزير إبراهيم البدوى إن السودان طلب من البنك الدولى إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسى مع تمويل مهمتهم.

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