شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل 65.50 دولار للبرميل و58.73 لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم، 65.50 دولار للبرميل لخام برنت مرتفعا بمعدل 1.18%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58.73 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 1.1%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم جاءت مدعومة بتصريحات المسئولين بالمملكة العربية السعودية عن سرعة استئناف عملية إنتاج النفط خلال وقت قريب جدا من المرحج أن يكون نهاية الشهر الجاري.

وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، أن المملكة العربية السعودية استعادت نحو 75% من فاقد الإنتاج، مؤكدة أنها في طريقها لإستعادة كام الإنتاج بنهاية الشهر الجاري، حيث تقوم المملكة بجهود كبيرة من أجل طمأنة الأسواق العالمية على قدرتها استئناف الإنتاج بالكامل مع نهاية الشهر الجاري .

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يذكر أن فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط بشركة أرامكو عملاق إنتاج النفط، إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.