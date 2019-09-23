شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: الدولار متوافر والبنوك تلبى طلب العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة اليوم الاثنين إن البنوك اللبنانية تلبى طلب العملاء على الدولار الأمريكى المتاح فى أجهزة الصرف الآلى بمعظم البنوك، إن لم يكن كلها.

وأضاف سلامة فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون "الدولار متوفر بلبنان والكلام الذى نراه فى وسائل التواصل الاجتماعى وأحيانا الإعلام مضخم وله أهدافه".

وقال إن أى معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلى يمكن أن تجرى من خلال منافذ البنك.