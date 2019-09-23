شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) مازال الاتجاه هابط -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.24 درهم، مقتربا بذلك من مستوى الدعم 1.23 درهم، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.17 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.23 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط