شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد على خسائره كبيرة حيث سجل سعر الفتح عند مستوى 1.58 درهم، الا انه استطاع ان يقلص تلك الخسائر ويغلق عند مستوى 1.70 درهم، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 1.66 درهم كمستوى اول ثم 1.54 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.76 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.65 وبين مستوى المقاومة هو 1.72 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط