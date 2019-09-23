شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1.21 درهم، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول هو الأعلى في شهر ونصف، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.18 درهم كمستوى اول ثم 1.11 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.24 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط