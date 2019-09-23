شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا لهدفه السعري المتوقع عند 5.75 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وأيضا سعر الاغلاق الحالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 5.75 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.74 وبين مستوى المقاومة هو 5.76 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد