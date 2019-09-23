شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.85 درهم، والذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.86 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، ويلامس السهم حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما قد يدفع بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة 0.92 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.84 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.85 وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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