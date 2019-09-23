شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.202 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.21 درهم، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.15 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط