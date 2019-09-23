شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 23-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 0.445 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 0.46 درهم ومستوى 0.44 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي اشارت ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.45 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط